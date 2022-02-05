لبنان

معطياتٌ مستجدة عن سعر بطاقات التشريج.. هذا ما يجري حالياً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-02-2022 | 09:45
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بزرت مجدداً أزمة توفر بطاقات التشريج في السوق، إذ تبيّن مؤخراً أن هذه السلعة فقدت مرة أخرى، ولم تعد متوافرة في الكثير من المتاجر المخصّصة لبيعها.

وقالت مصادر ناشطة في قطاع بيع البطاقات لـ"لبنان24" إنّ هناك الكثير من التجار والوكلاء عمدوا إلى احتكار البطاقات في الأيام القليلة الماضية بعد ورود معلوماتٍ لديهم عن أن أسعار بطاقات التشريج سترتفع قريباً". 

وأوضحت المصادر أنّ "التجار بادروا إلى فرض تسعيرة جديدة للبطاقات في حال أرادوا تسليمها للمحلات"، مشيرة إلى أنّ "التشريج الالكتروني عبر الوكلاء توقف أيضاً". 

وذكرت المصادر أن ما يحصلُ اليوم يثير بلبلة في سوق تشريج الهواتف.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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