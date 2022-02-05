معطياتٌ مستجدة عن سعر بطاقات التشريج.. هذا ما يجري حالياً

بزرت مجدداً أزمة توفر بطاقات التشريج في السوق، إذ تبيّن مؤخراً أن هذه السلعة فقدت مرة أخرى، ولم تعد متوافرة في الكثير من المتاجر المخصّصة لبيعها.



وقالت مصادر ناشطة في قطاع بيع البطاقات لـ"لبنان24" إنّ هناك الكثير من التجار والوكلاء عمدوا إلى احتكار البطاقات في الأيام القليلة الماضية بعد ورود معلوماتٍ لديهم عن أن أسعار بطاقات التشريج سترتفع قريباً". وقالت مصادر ناشطة في قطاع بيع البطاقات لـإنّ هناك الكثير من التجار والوكلاء عمدوا إلى احتكار البطاقات في الأيام القليلة الماضية بعد ورود معلوماتٍ لديهم عن أن أسعار بطاقات التشريج سترتفع قريباً".



وأوضحت المصادر أنّ "التجار بادروا إلى فرض تسعيرة جديدة للبطاقات في حال أرادوا تسليمها للمحلات"، مشيرة إلى أنّ "التشريج الالكتروني عبر الوكلاء توقف أيضاً".