لبنان

متعاقدو "الأساسي" اعتصموا في حاصبيا: لعدم العودة للتدريس قبل تحصيل الحقوق

Lebanon 24
05-02-2022 | 12:19
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أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، انه "استكمالا لسلسلة التحركات المطلبية التي تقيمها اللجنة الفاعلة في المحافظات، تم الاعتصام صباح اليوم السبت 5 شباط 2022 في حاصبيا، وقد حضر رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا ومدراء واساتذة ملاك لنصرة الاساتذة المتعاقدين في الأساسي والثانوي والمهني في قضيتهم المحقة".
 
وأكدت اللجنة "عدم العودة قبل تحصيل حقوق الاساتذة المتعاقدين ببدل نقل وعقد كامل وراتب شهري والمساعدات الاجتماعية والحوافز التي لم تدفع بعد".
 
وألقيت كلمات خلال الاعتصام أكدت ان "أساتذة الجبل جزء لا يتجزأ من الاساتذة في المحافظات كافة، وهم في التزام تام مع قرارات اللجنة واي كلام خارج السرب لا يمثلهم".
 
كما أكدت رئيسة اللجنة الفاعلة الأستاذة نسرين شاهين التي تعذر عليها الحضور، انها والاساتذة المتعاقدين يشعرون "بالفخر من موقف اساتذة حاصبيا المشرف، فهم كانوا دوما ولا يزالون في طليعة التحركات التربوية المحقة".
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