لبنان

19 حالة وفاة بـ"كورونا" في لبنان.. ماذا عن عدد الاصابات؟

Lebanon 24
05-02-2022 | 12:29
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أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليوم، تسجيل 8472 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالاضافة الى 19 حالة وفاة.
 
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