لبنان

نائبٌ لبناني يغرّد عن الطفل ريان.. وهذا ما قاله عن لبنان

Lebanon 24
05-02-2022 | 12:53
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غرّد النائب فريد هيكل الخازن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "المغرب من رأس هرمها الى أقدمها تحرّكت وحرّكت كامل أجهزتها لإنقاذ الطفل ريان من قعر البئر. وفي لبنان، شعب في قعر جهنّم يكتوي يومياً بنار الأزمات المتناسخة ورأس الدولة في غيبوبة".
 
 
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