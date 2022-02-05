الصواعق تضرب خطوطاً كهربائية.. إليكم التفاصيل

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، انه "بسبب العاصفة الثلجية والصواعق التي تضرب خطوط التوتر العالي 66 ك.ف. فقد تعطل خط اولي - جون 66 ك.ف. ولتأمين استمرارية الانتاج وبالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان، تم تحويل انتاج معمل شارل حلو الى محطة صيدا 66 ك.ف.، وتم تحويل انتاج معمل بولس ارقش الى محطتي الجمهور وبيت الدين".

وأضاف البيان: "كذلك تعطّل أيضاً خط اولي- عبد العال 66 ك.ف. الذي يمر في جبل نيحا وبنتيجته فقد عزل معمل عبد العال عن الشبكة العامة وتوقف عن الانتاج، مما جعل خطوط 15 ك.ف. في البقاع الغربي خارج التغذية الكهربائية. وبالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان، فقد قامت المصلحة بربط معمل عبد العال مع شبكة كهرباء لبنان عبر محطة مرجعيون، وان التغذية ستعود تدريجيا الى وضعها الطبيعي".