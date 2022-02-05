حراكٌ أمني في طرابلس.. ماذا يجري؟

ينفذ الجيش مداهمات بحثاً عن مطلوبين في محلة جسر ابو علي - طرابلس.

ووفقاً لمندوب "لبنان24"، تأتي هذه المداهمات على خلفية الاشتباك المسلح الذي وقع مساءً بين عدد من الاشخاص من دون وقوع اصابات، وذلك في محلة السويقة طرابلس.