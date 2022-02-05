هيئة التبليغ الديني في المجلس الشيعي: الحسيني منتحل صفة عالم دين (صورة)

صدر عن هيئة التبليغ الديني في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى البيان الآتي:"ظهر منذ أيام أحد المعممين ممن خرج عن النظام الاسلامي العام بطريقة التهتك الفاضح، محاولا الصاق ثقافة منافية للاسلام بدين الاسلام، والاسلام منه براء، وكان ذلك في احد البرامج التي أعدت للنيل من القيم الانسانية والدينية.فإن الادارة العامة للتبليغ الديني للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ترفض كل تلك الثقافات الهدامة، وتعتبر حسين الحسيني، الذي ظهر في البرنامج المذكور هاتكا لاحكام الشريعة الغراء، ومن المتهتكين بإرتدائه للزي المحترم.ولذا فهو من المنتحلين لصفة عالم دين، ونحن في ادارة التبليغ الديني نحذر المؤمنين والمؤمنات الغيارى من مجاراته ومجاراة امثاله، بل وعليهم نبذهم اينما كانوا".