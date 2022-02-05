أبي رميا يبلغ ميقاتي عن الطريق المنهار في يانوح.. ووعدٌ بالتحرّك للإصلاح سريعاً

غرّد النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "اتصلت اليوم بدولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الاشغال علي حمية ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير وأبلغتهم عن الطريق المنهار في يانوح.ووعد الرئيس ميقاتي بوضع هذا البند على جدول اعمال مجلس الوزراء الاثنين المقبل وتكليف الهيئة العليا بالكشف والاصلاح سريعاً".