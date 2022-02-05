الحريري: المغرب حركت جبلاً لإنقاذ طفل وفي لبنان يُدفن الشعب تحت صخور القهر

غرّد رجل الاعمال بهاء الحريري عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "مملكة المغرب حفرت الصخر وحركت جبل من مكانه لإنقاذ الطفل ريان، وفي وطني لبنان يُدفن الشعب تحت صخور من القهر والعجز والحاجة وتفجير المرفأ ولا تُحرك السلطة ساكن لتخليصهم ومحاسبة قاتلهم".