نقابة الصيادلة نفذت اعتصاما أمام مصرف لبنان

نفذت نقابة الصيادلة في لبنان اعتصاما أمام مصرف لبنان إلى جانب النقابات الأخرى للمطالبة بحقوق منتسيبها.وقال نقيب الصيادلة جو سلوم: "لن نسكت على حقوق الصيادلة والمودعين الذين سرقت أموالهم، حيث يحاولون أن يقدموا لصندوق النقد الدولي أموال اللبنانيين كذبيحة للمفاوضات".وتابع: "عليهم أن يذهبوا إلى من سرق وهرب امواله إلى الخارج من المسؤولين اللبنانين".وختم: "نحن لن نقبل بسرقة أموال النقابات والشعب اللبناني".