الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة من البيانات تضمنت الآتي:"- ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 6، 12 و 13 / 2 / 2022 ما بين الساعة 7.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 7 / 2 / 2022 ولغاية 18 / 2 / 2022 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب ـ غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة.- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 31 / 1 /2021 ولغاية 25 / 2 /2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.- ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 24 / 1 / 2022، 3 و10 / 2 / 2022، ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00، بإجراء تمارين تدريبية في المناطق التالية: إهمج، كفرفالوس ووطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية."