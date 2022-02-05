هذه هي ملاحظات عون على الموازنة

ذكرت مصادر القصر الجمهوري لـ «الديار» ان لدى الرئيس ميشال عون عددا من الملاحظات بشأن الموازنة والمعالجة المالية وابرزها بشكل عام:

-الحرص على عدم تحميل المواطن المزيد من الاعباء والرسوم في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب.

-الاخذ بعين الاعتبار ان تتضمن الموازنة تقديمات اجتماعية وصحية واضحة لتخفيف الاعباء عن المواطنين لا سيما اصحاب الدخل المحدود.

-ان يؤخذ بعين الاعتبار ايضا توزيع عادل على الصعيد الضريبي بحيث لا يطاول الفئات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود.

-ان ترتكز الموازنة في باب الايرادات على ارقام مضمونة بحيث تكون نسبة العجز صحيحة ومعقولة لكي لا تتكرر التجارب السابقة.

واضافت المصادر ان هذه هي العناوين الرئيسية لملاحظات الرئيس عون، اما التفاصيل فهي مرتبطة بمشروع قانون الموازنة الذي لم يصل بعد بصيغته الى رئاسة الجمهورية باعتبار ان وزارة المال ما زالت تعمل على اعداده بالصيغة النهائية على ضوء التعديلات التي طرأت في الجلسات الاخيرة لمجلس الوزراء في السراي.

