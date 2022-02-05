لبنان

هذه هي ملاحظات عون على الموازنة

Lebanon 24
05-02-2022 | 23:04
A-
A+
Doc-P-915379-637797243932276655.jpg
Doc-P-915379-637797243932276655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مصادر القصر الجمهوري لـ «الديار» ان لدى الرئيس ميشال عون عددا من الملاحظات بشأن الموازنة والمعالجة المالية وابرزها بشكل عام: -الحرص على عدم تحميل المواطن المزيد من الاعباء والرسوم في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب. -الاخذ بعين الاعتبار ان تتضمن الموازنة تقديمات اجتماعية وصحية واضحة لتخفيف الاعباء عن المواطنين لا سيما اصحاب الدخل المحدود. -ان يؤخذ بعين الاعتبار ايضا توزيع عادل على الصعيد الضريبي بحيث لا يطاول الفئات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود. -ان ترتكز الموازنة في باب الايرادات على ارقام مضمونة بحيث تكون نسبة العجز صحيحة ومعقولة لكي لا تتكرر التجارب السابقة. واضافت المصادر ان هذه هي العناوين الرئيسية لملاحظات الرئيس عون، اما التفاصيل فهي مرتبطة بمشروع قانون الموازنة الذي لم يصل بعد بصيغته الى رئاسة الجمهورية باعتبار ان وزارة المال ما زالت تعمل على اعداده بالصيغة النهائية على ضوء التعديلات التي طرأت في الجلسات الاخيرة لمجلس الوزراء في السراي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2022-02-06
01:30 | 2022-02-06
01:15 | 2022-02-06
02:00 | 2022-02-06
01:08 | 2022-02-06
01:04 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website