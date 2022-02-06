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لبنان
مشهد جوي رائع يخطف الانفاس في بلدة شمالية (صورة)
Lebanon 24
06-02-2022
|
00:37
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نشر الاب إيلي خنيصر صورة التقطها المصوّر طوني عبيد لمشهد ليلي بغاية الجمال لمجرة درب التبانة، من بلدة عيمار الشماليّة التي تغطيها الثلوج.
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درب التبانة
مجرة
عيمار
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