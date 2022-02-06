لبنان

بوشكيان: أي سلعة تحتاج إلى حماية سنحميها

Lebanon 24
06-02-2022 | 01:08
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أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان أن لبنان يتحوّل اليوم أكثر نحو الاقتصاد الانتاجيّ نتيجة عوامل عديدة، ويقوم في هذا الإطار بانعطافة ثابتة تخرجه من الاقتصاد الريعي. ويظهر ذلك جلياً من خلال زيادة الانتاج واستهلاك السلع اللبنانيّة في السوق المحليّة والتصدير وتراجع الاستيراد، وانشاء مصانع جديدة وتوسيع القائمة وزيادة الاستثمارات في الآلات والمعدّات الصناعيّة.
وأوضح أن الحكومة خلال مناقشة الموازنة، أقرّت تخفيض الرسوم الجمركيّة إلى صفر في المئة على المواد الأوّلية التي تدخل في عمليات التصنيع، وفرض الرسوم على المستوردات التي يُصنّع مثيلاً لها في لبنان، ولا سيّما المنتجات الغذائيّة والحاجات اليوميّة. وفي حال لم يشمل القرار أي سلعة في قطاع غذائي يعتبر أصحابه وجوب شموله الحماية، فإن نقاشات دراسة الموازنة بصيغتها النهائيّة لم تنتهِ.
وكان بوشيكان تفقّد عدداً من المؤسسات الصناعية في قضاء زحلة استهلّها بجولة في مشروع IWA  الذي يضمّ عدداً من المؤسسسات الصناعية. وكان في استقباله صاحب IWA سامر الهراوي الذي قدّم شرحاً عن المشروع المجهّز بالبنى التحتيّة من انارة وكهرباء ومياه وصرف صحي وشبكة اتّصالات ومواصفات السلامة والأمان. ويمتدّ على مساحة تصل الى 60 الف متر مربع . وينقسم التنفيذ على مرحلتين الأولى على مساحة 30 الف متر وتضمّ  مصانع المنيوم وموزاريلا وأجبان وشامبو ومواد تجميل.
 
 
ثم تفقّد بوشكيان معمل TEKNIK EXTRUSION للالمنيوم وكان في استقباله مايك ديب الذي قدّم إلى الوزير درعاً تقديرياً. 
   
ثمّ انتقل إلى معمل K.M.R  لصناعة الموزاريلا والأجبان. وكان في استقباله المدير العام للشركة داني ريشا والمحامي مخايل ابو طعان. وأكد ريشا أن هذا الاستثمار جديد من نوعه، وقادر على تأمين حاجة لبنان الاستهلاكيّة من الموزاريلا التي تحظى بمواصفات السلامة الغذائية والجودة والنوعية المطلوبة، مشدداً على أن هذا الاستثمار سيؤمّن فرص عمل جديدة مع تطوير قطاع تربية الأبقار الحلوب في لبنان .
  
 
ونوه بوشكيان بهذا المشروع النموذجي في زحلة ومطابقته للمواصفات القياسية، مشدداً على أن أبواب وزارة الصناعة مفتوحة لتسهيل معاملات الصناعيّين وأصحاب الاستثمارات الجديدة.
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