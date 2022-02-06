خربطة إنتخابية في زحلة: لا مواجهة بين هذين الفريقين

تسجل حال ارباك في اوساط عدة شخصيات وقوى سياسية في دائرة البقاع الاولى - زحلة بعد قرار تيار المستقبل عدم خوص الاستحقاق النيابي.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الحسابات الانتخابية اختلفت بشكل كبير نتيجة التوقعات بتراجع نسبة التصويت السنّي وبالتالي انخفاض العتبة الانتخابية، ما حدا بكل الاطراف الى اعادة البحث بخارطة تحالفاتها".

وترى المصادر "ان المواجهة في زحلة لن تكون بين قوى ٨ و١٤ اذار، بل ان هناك تحالفات غير تقليدية وهجينة قد تنشأ وفق مقتضيات المصلحة الانتخابية".