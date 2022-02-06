15
o
بيروت
21
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير يتحدث عن الدولار الجمركي... على أي سعر سيكون وماذا عن السلع المستوردة؟
Lebanon 24
06-02-2022
|
02:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الصناعة جورج بوشيكيان مضي الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ترجمة لإلتزاماتها تجاه الشعب والدستور والعالم.
وفي حديث الى برنامج لقاء الاحد عبر صوت كل لبنان، نفى كل ما تردد عن عودة مشروطة للثنائي أمل – حزب الله الى جلسات الحكومة التي تستعد للاجتماع الثلاثاء المقبل بجدول اعمال لا يحاكي الموازنة. وقال: هناك انسجام واندفاع من جميع الوزراء في هذه الحكومة ونية من قبل الرؤساء الثلاثة لتسريع الأمور والأجواء إيجابية.
وأعلن بوشكيان عن ان خطة الكهرباء خضعت لنقاش مطول في جلسات مجلس الوزراء ولو أن السلفة طرحت خارج الموازنة. وردا على سؤال عن تفاصيل الخطة ولماذا يتم القبول بها اليوم على عكس المرات السابقة؟ أجاب: بعد جلسة الموازنة ستتضح الأمور أكثر وهناك قرارات مهمة.
وعن الدولار الجمركي فسيكون وفق سعر صيرفة ولكن فقط على الكماليات موضحاً أن الحكومة وفي خلال مناقشة الموازنة، أقرت تخفيض الرسوم الجمركية إلى صفر في المئة على المواد الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع وفرض الرسوم على المستوردات التي يصنع مثلها في لبنان، ولا سيما المنتجات الغذائية والحاجات اليومية.
ولفت في سياق متصل الى تحقيق مؤشر النمو بعض الارتفاع منذ بداية العام وذلك وفق تصريحات وزير المال.
وإذ شدد على ان المبادرة الكويتية فتحت نافذة بين لبنان ودول الخليج، كشف بوشكيان عن معاودة التصدير حيث يستورد لبنان اليوم بضائع سعودية كما تدخل البضائع اللبنانية الى المملكة برا وبحرا عبر دول.
وثمن الدور العراقي في مساعدة لبنان وهو يتوجه الى العاصمة العراقية برفقة وزير الزراعة للمشاركة في مؤتمر الفاو معولا على التعاون المشترك بين لبنان والعراق.
وعن مشاركته في المؤتمر كوزير للصناعة يشير الى انها سابقة تسجل بمشاركة وزير صناعة في مؤتمر مخصص لوزراء الزراعة وذلك من باب الخطط المطروحة للتكامل وتطوير الزراعة لتصبح صناعة.
لبنان
إقتصاد
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن المولدات.. هكذا ستصبح التسعيرة والفواتير
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المولدات.. هكذا ستصبح التسعيرة والفواتير
11:30 | 2022-02-05
05/02/2022 11:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
معطياتٌ مستجدة عن سعر بطاقات التشريج.. هذا ما يجري حالياً
Lebanon 24
معطياتٌ مستجدة عن سعر بطاقات التشريج.. هذا ما يجري حالياً
09:45 | 2022-02-05
05/02/2022 09:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أيها اللبنانيّون استعدّوا.. عاصفة ثلجيّة جديدة ستصلُ قريباً فإليكم موعدها
Lebanon 24
أيها اللبنانيّون استعدّوا.. عاصفة ثلجيّة جديدة ستصلُ قريباً فإليكم موعدها
03:23 | 2022-02-06
06/02/2022 03:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبٌ لبناني يغرّد عن الطفل ريان.. وهذا ما قاله عن لبنان
Lebanon 24
نائبٌ لبناني يغرّد عن الطفل ريان.. وهذا ما قاله عن لبنان
12:53 | 2022-02-05
05/02/2022 12:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن راغب علامة ينشر صورة مع حبيبته.. والمعجبات حزينات: "بنات طار من ايدكن"!
Lebanon 24
ابن راغب علامة ينشر صورة مع حبيبته.. والمعجبات حزينات: "بنات طار من ايدكن"!
11:00 | 2022-02-05
05/02/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-02-06
الخليج إلى عملية التفاوض مع إيران .. ولبنان لقدره
05:46 | 2022-02-06
أمرٌ مهمّ يكشف عن الطرقات في لبنان.. هذا ما قاله وزير الأشغال
05:09 | 2022-02-06
جديدُ حادثة باخرة المازوت قبالة عمشيت.. هل من أزمة محروقات جديدة؟
05:30 | 2022-02-06
"الحي كلو عم ياكل من الزبالة".... لبنانيون يلجأون الى حاويات النفايات لسداد جوعهم
07:43 | 2022-02-06
محمية إهدن فتحت أبوابها لرواد الرياضات الثلجية
07:27 | 2022-02-06
برنامج "عشرين 30" يغيب غداً الإثنين عن الشاشة.. ما السبب؟
فيديو
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
06/02/2022 14:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
06/02/2022 14:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
06/02/2022 14:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact