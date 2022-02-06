لبنان

أيها اللبنانيّون استعدّوا.. عاصفة ثلجيّة جديدة ستصلُ قريباً فإليكم موعدها

Lebanon 24
06-02-2022 | 03:23
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ما زال لبنان يتأثر بكتل هوائية رطبة وباردة بفعالية ضعيفة ويستمر تأثيرها لغاية يوم غد الاثنين، حيث نشهد استراحة قصيرة مع استقرار جويّ تام يوم الثلاثاء وارتفاع بدرجات الحرارة.
 
أما يوم الأربعاء، فسيؤثر منخفض جوي عالي الفعالية على لبنان بطقس عاصف بارد ممطر ومثلج، وينكفئ يوم الجمعة.
الأحد:

1- الحرارة ساحلاً بين 10 و16 درجة، بقاعاً بين 3 و12 درجة وعلى الـ 1000 م بين 5 و10 درجة.
2- الجو: غائم جزئياً الى غائم مع احتمال 50%؜ تساقط امطار محلية خفيف وثلوج خفيفة على 1400 متر.
3- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين 20 و30 كم/س.
4- الرطوبة السطحية ساحلا 70-99%.
5- الضغط الجوي 1022 hpa
6- الرؤية متوسطة
7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 18 درجة.

الاثنين:
 
الطقس متقلب مع احتمال 60% هطول امطار خصوصا صباحا وثلوج متفرقة على 1800 متر. أما الحرارة فسترتفع لتتراوح ساحلا بين 11 و17 على الـ1000 متر بين 6 و11 درجات وبقاعاً بين 5 و13 درجة.

الثلاثاء:
 
الطقس مستقر وغائم جزئياً والحرارة ترتفع لتتراوح ساحلا بين 12 و 19 على الـ 1000 متر بين 6 و 12 درجات وبقاعاً بين 5 و 14 درجة.
 
 
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