لبنان

"لبنان 24": مكتب ميقاتي ينفي هذه الاخبار

Lebanon 24
06-02-2022 | 03:39
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يُفيد "لبنان24" نقلا عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي، أنّ ما يتم تداوله من اخبار عن اصابة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقيلته بفيروس كورونا غير صحيح، ورئيس مجلس الوزراء سيرأس غدا اجتماعات مكثفة في السراي الحكومي.
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