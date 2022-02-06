لبنان

الرّاعي: لا لتأجيل الانتخابات وليتذكر النواب أنّهم موكلون من الشعب

Lebanon 24
06-02-2022 | 03:44
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طالبَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بـ"مُحاكمة الفاسدين جميعاً"، وقال: "من الخاطئ تماماً أن تنتقي السلطة شخصاً واحداً وتلقي عليه المسؤولية". 

وفي كلمة له ضمن عظة الأحد، توجّه الراعي إلى السياسيين في لبنان، داعياً إياهم إلى "التوقف عن الإضرار بسمعة لبنان والنقد اللبناني"، معتبراً أن "ثلاثية المصرف المركزي والجيش والقضاء هي معادلة الاستقرار والأمن والعدالة". 

ولفت الراعي إلى أنّ "الأمانة والحكمة فضيلتان أساسيتان في حياة كلّ مسؤول سياسي"، وأردف: "الأمانة هي الولاء للدولة وحماية الدستور والميثاق الوطنيّ، والحكمة هي تعزيز سيادة الدولة في الداخل وفرض احترام سيادة الدول الأخرى".
وشدّد الراعي على أنه "لا يمكن القبول بممارساتٍ تطيح بالمؤسسات الدستورية"، معتبراً أنه "من غير المقبول الإطاحة باستقلالية القضاء وبهيبته وكرامته"، وأردف: "بعض القضاة يفقدون استقلاليتهم".
 
مع هذا، فقد شجَبَ الراعي كلّ محاولة لتأجيل الانتخابات، وقال: "ليتذكر النواب أنّهم موكلون من الشعب ولا يحقّ لهم تجديد وكالتهم بلا إذن من الناس". 
 

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