حميّد: المرحلة المقبلة مفصليّة

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميّد أنه "لن يكون باستطاعة أحد أن يملي على اللبنانيين أن يتحملوا مزيداً من الضرائب والارتهان لما يسمى بالمجتمع الدولي، بل سيتم العمل على بلسمة ما سيأتي من مجلس الوزراء"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة أي الاستعداد للإنتخابات النيابية هي مفصلية، لأن هذا الاستحقاق سوف يؤدي تسلسلاً إلى قيام حكومة جديدة وانتخابات رئاسية جديدة ومواكبة لحكومة تتماشى مع مرحلة انتخابية جديدة للرئاسة، وهذا الموضوع على خطورته وأهميته، يظهر كيف يتعامل بعض الإعلام مع عقول الناشئة في عملية غسيل الأدمغة وتشويه الحقائق والسعي الى الإنعتاق من كل قيمنا ومأثورنا التاريخي والديني والأخلاقي".وخلال إحياء ذكرى مرور أسبوع على رحيل العلامة الشيخ حاتم اسماعيل في حسينية بلدة دير قانون رأس العين، قال حميد "في ذكرى انتفاضة السادس من شباط هذه المحطة في تاريخ لبنان غيّرت مسار الوطن وصحّحت البوصلة في الإتجاه الصحيح فلم يكن يوماً عابراً في تاريخ لبنان، لأن هذه الإنتفاضة حدّدت أن عدونا الأوحد هو العدو الاسرائيلي، وفتحت أبواب المقاومين والمجاهدين باتجاه القبلة والقدس وفتحت لبنان الذي كان محاصراً باتجاه دمشق، بوابة لبنان، إلى العالمية ليس فقط إلى الدول العربية، وعلّمتنا أن الدماء التي تقدّم على سبيل التضحية من أجل بقاء لبنان ليس فقط الوجه العربي وإنما القلب والعقل والتوجه العربي الحقيقي، وألا تفريط بحق أبناء فلسطين وحقهم في العودة إلى ديارهم وأن يكونوا أسياداً فوق تلك الأرض الطاهرة المقدسة".