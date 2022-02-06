لبنان

سرقوا مقتنيات كنسية ثمينة قديمة العهد.. فوقعوا في قبضة شعبة المعلومات (صورة)

Lebanon 24
06-02-2022 | 05:04
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

بتاريخ 28-1-2022، أقدم مجهولون على سرقة مقتنيات قديمة العهد، يعود تاريخها إلى ما قبل /300/ سنة (شمعدانان وصليب)، من داخل كنيسة مار يوحنا الأثرية في جبيل.

 على الأثر، ونتيجة الجهود الاستعلامية والتقنية، التي بذلتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصلّت الى معرفة هويات أفراد العصابة، وهم كل من:

ج. ض. (مواليد عام 1979، لبناني)
ف. م. (مواليد عام 1993، سوري)
ع. ع. ح. (مواليد عام 1994، مصري)
بناءً عليه، أعطيت الأوامر لتحديد مكان تواجدهم، وتوقيفهم.

 بتاريخ 1-2-2022، وبعد عمليات رصدٍ ومراقبة، نفّذت دوريات من الشعبة مداهمات وكمائن في منطقة جونية، نتج عنها توقيفهم، بالتزامن، وضبط المسروقات داخل منزل الموقوف الأول.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بالدخول الى كنيسة مار يوحنا - جبيل، بحجّة الصلاة، وأثناء خروجهم قاموا بعملية السرقة.

كما اعترفوا انهم توجهوا، بالتاريخ ذاته، الى "دير سيدة النورية" في منطقة شكا بهدف السرقة، غير أنهم لم يتمكنوا من الدخول، عندئذ أقدموا على سرقة الجرس. وقد تبين أنهم يتعاطون المخدّرات.

سُلِّمَت المسروقات الى الجهات المعنية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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