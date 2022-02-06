لبنان

بوشكيان والحاج حسن الى بغداد للمشاركة في مؤتمر منظمة الفاو

Lebanon 24
06-02-2022 | 05:20
A-
A+
Doc-P-915486-637797466988518375.jpg
Doc-P-915486-637797466988518375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غادر وزيرا الصناعة والزراعة جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن ظهر اليوم إلى بغداد، للمشاركة في المؤتمر الاقليمي ال 36 لدول الشرق الأدنى وشمال افريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة ( FAO )، الذي يفتتح أعماله غدا، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار مسؤولي المنظمة الدولية وخبراء في الأمم المتحدة.
 
ويعتبر انعقاد المؤتمر في العاصمة العراقية اعترافا دوليا باستعادة بغداد دورها ومكانتها على الساحتين العربية والدولية، كدولة نفطية وصناعية وزراعية متقدمة.
 
وسيطرح الوزيران بوشكيان والحاج حسن أهمية التكامل في التصنيع الزراعي والغذائي ضمن خطة واضحة المعالم تلتقي مع أهداف التنمية المستدامة وتأمين نظم غذائية وزراعية أفضل.
 
ويتضمن برنامج الوزيرين، عقد اجتماعات مع الوزراء المشاركين والبحث معهم في امكانات التعاون مع لبنان وفتح الأسواق أمام التبادل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2022-02-06
11:30 | 2022-02-06
12:49 | 2022-02-06
12:22 | 2022-02-06
12:10 | 2022-02-06
11:53 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website