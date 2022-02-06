ميقاتي يفتتح غداً لقاء تشاورياً وطنياً لإنقاذ وتعافي قطاع التعليم في لبنان

يفتتح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان، الذي يعقد عند العاشرة من قبل ظهر غد الإثنين في السراي الكبير، ويتحدث فيه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، والمسؤولين في الأمم المتحدة والقطاع التربوي.