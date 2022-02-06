لبنان

اضطروا لتوليدها داخل الخيمة.. هذا ما حصل مع عناصر الصليب الاحمر (صورة)

Lebanon 24
06-02-2022 | 06:53
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 لبى عناصر الصليب الأحمر في صور، إستغاثة إحدى الحوامل القاطنين في مخيم اللاجئين السوريين في منطقة الشواكير شرق صور، قرابة الثانية والنصف من بعد منتصف ليل أمس، فاضطروا الى توليدها داخل الخيمة، بعدما جهزوا كل المعدات اللازمة لتلك المهمة. ثم نقلوها إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لاكمال الفحوص الطبية اللازمة.
 
ورزقت السيدة بتوأم. 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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