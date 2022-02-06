اضطروا لتوليدها داخل الخيمة.. هذا ما حصل مع عناصر الصليب الاحمر (صورة)

لبى عناصر الصليب الأحمر في صور، إستغاثة إحدى الحوامل القاطنين في مخيم اللاجئين السوريين في منطقة الشواكير شرق صور، قرابة الثانية والنصف من بعد منتصف ليل أمس، فاضطروا الى توليدها داخل الخيمة، بعدما جهزوا كل المعدات اللازمة لتلك المهمة. ثم نقلوها إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لاكمال الفحوص الطبية اللازمة.

ورزقت السيدة بتوأم.