لبنان

محمية إهدن فتحت أبوابها لرواد الرياضات الثلجية

Lebanon 24
06-02-2022 | 07:43
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فتحت إدارة محمية اهدن أبوابها أمام رواد الجبال وهواة الدراجات الثلجية لممارسة هواياتهم المختلفة بما فيها التصوير الفوتوغرافي.
 
ونبهت إدارة محمية اهدن، سائقي الاليات على أنواعها بعدم الخروج عن الطريق الاساسي للمحمية ولجرد اهدن العالي باعتبار ان هناك غابات من نصوب الارز مستحدثة على جانبي الطريق.
 
كما، دعت الزوار اليوم الى التزام نصائح وتوجيهات فريق العمل من مرشدين ومأمورين لاسيما لناحية سلوك المسافات البعيدة حفاظا على سلامتهم .
المصدر: الوكالة الوطنية

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