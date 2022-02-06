لبنان

رصاصاتٌ أنهكت جسده.. "الشاب محمد" يخسر حياته بسبب إشكال الهرمل!

Lebanon 24
06-02-2022 | 07:56
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توفيَ الشاب محمد علي علّوه متأثراً  بجراحه التي أصيب بها يوم أمس إثر إشكالٍ وقع في منطقة الهرمل. 
وكان علوه أصيب مع شخصين آخرين من العائلة نفسها، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى العاصي في الهرمل لتلقي العلاج. 
 
 

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