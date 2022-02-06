حنان سلامي غادرت منزل ذويها ولم تعُد... هل تعرفون مكانها؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:حنان علي سلامي (من مواليد عام 2007، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 5-2-2022، منزل ذويها الكائن في محلّة خلدة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 818503-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.