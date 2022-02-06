العراق يتسلم 337 قطعة اثرية من لبنان.. المرتضى: نحن وأنتم واحد

لفت وزير الثقافة محمد وسام المرتضى الى أنه "لو تأملنا ما تعانيه بلادنا بمختلف أقطارها ودولها من اهتزازات أمنية وسياسية واقتصادية، لوجدنا وجوه تشابه بين الأحداث المتنقلة هنا وهناك، سواء من حيث الأسباب أم النتائج، وإن مع بعض التفاوت، وبعيدا من نظرية المؤامرة أسارع إلى قول ما يفيدنا قوله من أن هذه المعاناة تحتم علينا تفعيل الشعور الأخوي الذي تمليه علينا هويتنا والقيم التي نهضت عليها عروبتنا، لكي نستطيع مواجهة التحديات التي تحيق بنا".كلام الوزير المرتضى جاء خلال رعايته وحضوره اليوم في المتحف الوطني بحضور السفير العراقي في لبنان حيدر البراك تقديم متحف "نابو" ممثلا بجواد عدرة ما يقارب 337 رقم مسمارية الى الجمهورية العراقية التي استلمت هذه القطع ممثلة باللواء ضياء الموسوي.المرتضىوزير الثقافة وفي مستهل كلمته لفت الى أهمية المناسبة، وقال: "الآن في هذا المقام الثقافي الجامع، يخيل إلي أن الآثار التي التقينا بصددها تتلفت صوبنا، تحدق في وجوهنا، وتردد على مسامعنا قول نزار: إن في داخلي عصورا من المجد فهل لي إلى العراق التجاء".وأضاف: "فهذه الآثار سوف تعود إلى أرض الرافدين عودة مهاجر إلى مسقط رأسه، هذه الأوابد الشواهد على طفولة التاريخ الإنساني الذي ولد منذ أول العهد بالحياة على سرير ماء ما بين دجلة والفرات، حتى ليصح القول: لو كان لمطرح من الأرض أن يدعي أبوة الحضارة لكان العراق".وشدد المرتضى على "المصير الواحد بين لبنان والعراق، ذلك أمس ضم المشرق كله إلى مصير واحد. وها هو اليوم الحاضر يؤكد حقيقة الماضي واستمرارها حية من خلال ما نمر به من كوارث ونكبات وانتصارات. واقع تجلى في محطات عديدة كانت إشارات واضحة الدلالة على عمق الارتباط الرسمي والشعبي بهذا المصير المشترك. ولبنان الرسمي والشعبي لن ينسى أنه في خضم الحصار كانت المبادرة العراقية تجاه لبنان في مسألة الفيول المخصص لتوليد الكهرباء".