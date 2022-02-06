لبنان

هاشم: لعدم إرهاق الناس بالرسوم والضرائب

Lebanon 24
06-02-2022 | 08:46
A-
A+
Doc-P-915547-637797591908566542.jpg
Doc-P-915547-637797591908566542.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، بعد جولة في قرى قضاء حاصبيا، على أن "التحديات والظروف التي تحيط بوطننا على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تفرض على كل القوى التكافل والتكامل لدرء الأخطار عنه وحمايته في وجه العواصف".
 
ودعا إلى "عدم إرهاق الناس بأي رسوم وضرائب، من دون معالجة أسسس الرواتب، ليتمكن الناس من تأمين أبسط مقومات العيش الكريم، ونحن في الكتلة سننحاز الى جانب مصالح الناس أينما كانت".
 
وأشار إلى "التزام الكتلة بالمواعيد الدستورية للانتخابات، وهذا ما أكدناه منذ البداية، رغم ملاحظاتنا على القانون الذي سمح بالاستثمار بالتحريض والاستنفار الطائفي والمذهبي والمناطقي، وأفسح المجال للمال السياسي"، داعيا الى "قانون انتخابات متطور ينطلق من الدستور ويفتح المجال للدولة المدنية الحقيقية، وصولا إلى دولة المواطنة والعدالة التي نفتقدها في ظل استعار الخطاب الموتور الذي يحاكي الانتماء الطائفي والمذهبي على حساب المواطنة والانتماء الوطني، فإلى متى يستمر هذا النهج الذي يساهم في تدمير بنيان الوطن؟"
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2022-02-06
11:30 | 2022-02-06
12:49 | 2022-02-06
12:22 | 2022-02-06
12:10 | 2022-02-06
11:53 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website