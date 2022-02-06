لبنان

درويش تابع أزمة المياه في أحياء طرابلس‎‎

Lebanon 24
06-02-2022 | 09:17
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متابعة لأزمة المياه في عدد من أحياء طرابلس تواصل عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش مع مصلحة مياه الشمال لمعالجة الأزمة المستجدة في احياء جبل محسن ومشروع الحريري وتعطل الشبكة مما أدى لانقطاع المياه لأيام.
وكانت فعاليات شعبية زارت النائب درويش في مكتبه في جبل محسن والتي أطلع منها على مشاكل المنطقة وعودة ضخ المياه بعد إصلاح الاعطال، حيث تقدم الوفد بالشكر للنائب درويش على جهوده الدائمة ومساعيه بعودة المياه الى المنازل.
من جهته اعتبر النائب درويش ان "أبسط حقوق الناس وهي المياه بات هناك صعوبة بوصولها وخاصة بعد الأضرار التي تعرضت لها الشبكة."
وأضاف: "تابعنا مع مصلحة المياه في الشمال أزمة انقطاع المياه في جبل محسن ومشروع الحريري حيث تم التجاوب مشكورين ومعالجة الأعطال التي أدت لإنقطاعها حيث عاد ضخ المياه بوتيرة أفضل لمعظم الأحياء ونتابع استكمال الإجراءات اللازمة في المناطق الشعبية في طرابلس التي وجب ان تكون أولى أولويات أجهزة الدولة كافة."
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