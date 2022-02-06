لبنان

بعد حادثة الباخرة.. هل سنكون أمام أزمة مازوت؟

Lebanon 24
06-02-2022 | 09:28
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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، ان "لا أزمة في مادة المازوت"، وذلك بعد تداول أخبار عن أن باخرة تحمل 42 ألف طن من مادة المازوت تعرضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية، مما سيؤخر عملية إفراغها ويؤدي إلى نقص بمادة المازوت في الأسواق.
 
وقال أبو شقرا في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام": "لا ازمة في مادة المازوت بسبب هذه الحادثة، وقد أجريت اتصالا مع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، الذي أكد انه سيتم نقل الباخرة التي تعرضت لعطل عادي بسبب ظروف الطقس الى بيروت".
 
كما أفاد أبو شقرا بأنه "سيتم تفريغ الباخرة خلال 48 ساعة، كما ان هناك باخرة ثانية محملة بالمازوت آتية الى لبنان"، مطمئنا الى أن "المازوت سيكون متوافرا خلال الاسبوع المقبل ولا ازمة انما شح بسبب الحاجة الكبيرة لهذه المادة في هذا الطقس البارد". وتمنى "ان تكون الطرقات كلها سالكة في المناطق الجبلية".

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