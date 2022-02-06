لبنان

مخدرات واعتداء بالسكين.. هذا ما حصل في طرابلس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-02-2022 | 10:10
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اقدم مجهول في محلة المعرض في طرابلس بالاعتداء على المدعو "ر.خ" وشطبه بسكين بوجهه ليفر بعدها الى جهه مجهولة، حسبما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

وعرف ان الفاعل يتعاطى المخدرات، واقدم على فعلته بعد طلبه حبوب مخدره من قبل المعتدى عليه.
 
 
 
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اعتداء

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