مخدرات واعتداء بالسكين.. هذا ما حصل في طرابلس

اقدم مجهول في محلة المعرض في طرابلس بالاعتداء على المدعو "ر.خ" وشطبه بسكين بوجهه ليفر بعدها الى جهه مجهولة، حسبما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وعرف ان الفاعل يتعاطى المخدرات، واقدم على فعلته بعد طلبه حبوب مخدره من قبل المعتدى عليه.