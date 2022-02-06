مصلحة الليطاني: الانتهاء من اصلاح الاعطال التي طرأت بسبب العاصفة الثلجية

تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ان فرقها الفنية قد انهت بالتنسيق مع كهرباء لبنان اصلاح الاعطال التي طرأت على خط اولي - عبد العال ٦٦ ك.ف. بسبب العاصفة الثلجية والصواعق التي تضرب خطوط التوتر العالي ٦٦ ك.ف. والتي ادت الى تعطل الخط المذكور ابتداء من بعد ظهر امس والذي تسبب بعزل معمل عبد العال عن الشبكة العامة وتوقف عن الانتاج فيه مما جعل خطوط ١٥ ك.ف. في البقاع الغربي خارج التغذية الكهربائية.ومن المتوقع ان تبدأ المناورات على الخط لاعادة ربط محطتي الاولي - عبد العال و اعادة التغذية لقرى البقاع الغربي وفقا للبرامج المعتادة.