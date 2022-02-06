لبنان

وزير الزراعة في العراق للمشاركة في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي

Lebanon 24
06-02-2022 | 10:52
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بدأ وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن زيارة إلى الجمهورية العراقية للمشاركة في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى - الدورة السادسة والثلاثين، ويتخلل الزيارة جولة مباحثات ثنائية وتوقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين.
 
أثناء إستقباله لنظيره اللبناني في مطار بغداد، صرح وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي مؤكدا أن "لبنان بلد شقيق وعزيز والعراق منفتح من اجل التعاون وتخفيف تداعيات الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له"، مؤكدا ان "الأسواق العراقية ستكون منفتحة أمام المنتجات اللبنانية".
 
وقال: "نحن نعرف ان لبنان وسوريا والعراق عانوا كثيرا، ولو رفع علم إسرائيل في اي عاصمة من عواصم الدول الثلاث لانفتحت الأبواب أمامهم".
 
بدوره ثمن الوزير الحاج حسن "عاليا وقوف العراق الدائم الى جانب الشعب اللبناني"، مؤكدا ان "العراق يشكل رافعة للتعاون العربي ومدماكا أساسيا للتعاون في مختلف المجالات، وخصوصا الزراعية".
 
على صعيد اخر، غرد الحاج حسن، عبر "تويتر" لمناسبة ذكرى انتفاضة السادس من شباط، قائلاً:

"في السادس من شباط خرج التاريخ من ورق تبغنا، ومر زيتوننا وتعب القمح في سهولنا المترامية على حقيقة المقاومة. في السادس من شباط وقف التاريخ نصرا وعزا لشهداء الإنتصار.

6 شباط للمقاومة هوية #انتصار_وطن ".
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