دعوةٌ جديدة من وهاب.. ما هي؟

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "طالما ستعقد جلسات لمجلس النواب، وطالما علاقة الرئيس ميقاتي ممتازة مع الرئيس بري وجيدة مع رئيس الجمهورية أدعوكم لوقفة ضمير توصل إلى إقرار قانون العفو ليطال كل المظلومين في السجون بمن فيهم الإسلاميين وأكثريتهم موقوف من أجل عقيدته أو إنتمائه. إرحموا الناس".