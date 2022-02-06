لبنان

17 حالة وفاة بـ"كورونا" في لبنان اليوم.. كم بلغ عدد الاصابات؟

Lebanon 24
06-02-2022 | 11:21
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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة.
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