لبنان

الدولار يرفعُ سعر خدمة في لبنان بشكل كبير.. لن تتوقعوا ما هي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-02-2022 | 11:30
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رغم التراجع الذي سجّله سعر الدولار في السوق الموازية، لم تعدّل بعض المصالح التجارية في جداول أسعارها، بل عمدت إلى زيادتها.
وعلى سبيل المثال، فإنّ المحلات المعنية بتصليح إطارات السيارات زادت من الأسعار لديها. وحالياً، فإن "تصليح الدولاب" يتراوح حالياً بين 50 و 80 ألف ليرة لبنانية، وهي تكلفةٌ تعتبرُ مرتفعة جداً خصوصاً أنها كانت في السابق لا تتجاوز الـ7 آلاف ليرة لبنانية.
كذلك، بات يتوجب على المواطن في بعض هذه المتاجر دفع المال مقابل ملء إطارات سيارته بالهواء، وتتراوح التكلفة بين 5 و 10 ليرة لبنانية.
وقال صاحب أحد محلات تصليح الإطارات لـ"لبنان24": "التجار يحاسبوننا وفق سعر الدولار ونشتري كل البضاعة التي لدينا بالعملة الصعبة، الأمر الذي يدفع بنا نحو رفع الأسعار تماشياً مع واقع الحال".
وأضاف: "لدينا مصاريف ثابتة وأجور عمال وكهرباء واشتراك مولد، وكل ذلك يفرض علينا فرض أموال إضافية على الخدمة التي نقدمها للمواطن".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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