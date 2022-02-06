تغريدة من أفيخاي أدرعي تطالُ شركات لبنانية.. ماذا تضمّنت؟

أعلن المُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "هيئة اقتصادية إسرائيلية أصدرت قرارات مصادرة بحق شركات لبنانية".



وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، كشف أدرعي أسماء 3 شركات لبنانية صدرت بحقها قرارات مصادرة لصلتها بحزب الله ومشروع الصواريخ الدقيقة".



وذكر أدرعي أن الشركات هي شركة الطفيلي التي تتاجر في المعدات والماكينات، وشركة المبيض التي تتاجر بزيوت الماكينات والمعدات، وشركة بركات التي تتاجر في أنظمة التدفئة والتبريد. وذكر أدرعي أن الشركات هي شركة الطفيلي التي تتاجر في المعدات والماكينات، وشركة المبيض التي تتاجر بزيوت الماكينات والمعدات، وشركة بركات التي تتاجر في أنظمة التدفئة والتبريد.



وكان بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، وقّع اليوم الأحد، على أمر توقيف لشركات لبنانية تزود "حزب الله" بمواد خام لصناعة الصواريخ الدقيقة.