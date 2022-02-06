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لبنان
أبو الحسن: على مجلس الوزراء ملاقاة طرح وزير التربية
Lebanon 24
06-02-2022
|
12:22
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غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "إنقاذ العام الدراسي مسؤولية الجميع وتحصيل حقوق المتعاقدين واجب علينا كمسؤولين، المطلوب من مجلس الوزراء ملاقاة طرح وزير التربية الحريص على التعليم والحقوق معا وتلبيته وإتخاذ القرار الذي يحقق هذه المعادلة، التي تشكل المخرج من المأزق الحالي، الصحة والتعليم لا يحتملان الخلل والتردد!".
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