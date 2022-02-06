لبنان

هل سيتغير سعر البنزين غداً؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-02-2022 | 12:37
A-
A+
Doc-P-915595-637797731737809674.jpeg
Doc-P-915595-637797731737809674.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر المديريّة العامة للنفط لـ"لبنان24" إنه "لن يصدر يوم الإثنين جدولٌ جديد لأسعار المحروقات، سواء في فترة الصباح أو في فترة الظهيرة"، موضحة أنّ "التقلبات في سعر الدولار حالياً طفيفة، ولا تستدعي إصدار جدولٍ جديد".
وأوضحت المصادر أن التوجّه حالياً هو لإصدار جدولٍ صباح الثلاثاء كالمُعتاد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2022-02-06
17:10 | 2022-02-06
17:08 | 2022-02-06
17:00 | 2022-02-06
16:55 | 2022-02-06
16:51 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website