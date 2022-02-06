هل سيتغير سعر البنزين غداً؟

قالت مصادر المديريّة العامة للنفط لـ"لبنان24" إنه "لن يصدر يوم الإثنين جدولٌ جديد لأسعار المحروقات، سواء في فترة الصباح أو في فترة الظهيرة"، موضحة أنّ "التقلبات في سعر الدولار حالياً طفيفة، ولا تستدعي إصدار جدولٍ جديد".

وأوضحت المصادر أن التوجّه حالياً هو لإصدار جدولٍ صباح الثلاثاء كالمُعتاد.