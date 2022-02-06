لبنان

تعميمٌ جديد من الطيران المدني يتعلق بالقادمين إلى لبنان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
06-02-2022 | 12:49
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أصدرت المديرية العامة للطيران المدني تعميماً إلى كل شركات الطيران وشركات الخدمة الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان إبتداء من 2022/02/15.
 
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