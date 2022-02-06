تعميمٌ جديد من الطيران المدني يتعلق بالقادمين إلى لبنان.. هذا ما جاء فيه

أصدرت المديرية العامة للطيران المدني تعميماً إلى كل شركات الطيران وشركات الخدمة الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان إبتداء من 2022/02/15.

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