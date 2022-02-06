صورة نادرة لمرفأ بيروت عمرها 80 عاماً.. شاهدوا كيف كان

نشرت صفحة "أرشيف لبنان" صورة نادرة لمرفأ بيروت، التقطت قبل 80 عاماً.

ووفقاً للصفحة، فإن تاريخ الصورة يعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 1935 و 1940، وقد ظهرت فيها قوارب صيدٍ صغيرة.