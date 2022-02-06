لبنان

صورة نادرة لمرفأ بيروت عمرها 80 عاماً.. شاهدوا كيف كان

Lebanon 24
06-02-2022 | 13:04
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نشرت صفحة "أرشيف لبنان" صورة نادرة لمرفأ بيروت، التقطت قبل 80 عاماً.
 
ووفقاً للصفحة، فإن تاريخ الصورة يعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 1935 و 1940، وقد ظهرت فيها قوارب صيدٍ صغيرة.
 
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