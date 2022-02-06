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لبنان
حادثٌ مروّع على أوتوستراد الغازية.. صورٌ تكشف المشهد
Lebanon 24
06-02-2022
|
13:17
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وقعَ حادث سير مروع على أوتوستراد الغازية - صيدا، ما أدى الى اصابة 4 أشخاص وصفت حالة أحدهم بالحرجة.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
، فقد تم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، وحركة المرور كثيفة في المحلّة.
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حادث
أوتوستراد الغازية
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