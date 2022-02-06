لبنان

حادثٌ مروّع على أوتوستراد الغازية.. صورٌ تكشف المشهد

Lebanon 24
06-02-2022 | 13:17
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وقعَ حادث سير مروع على أوتوستراد الغازية - صيدا، ما أدى الى اصابة 4 أشخاص وصفت حالة أحدهم بالحرجة. 
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد تم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، وحركة المرور كثيفة في المحلّة. 
 
 
 
 
 
 
 
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حادث

أوتوستراد الغازية

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