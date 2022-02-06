حادثٌ مروّع على أوتوستراد الغازية.. صورٌ تكشف المشهد

وقعَ حادث سير مروع على أوتوستراد الغازية - صيدا، ما أدى الى اصابة 4 أشخاص وصفت حالة أحدهم بالحرجة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد تم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، وحركة المرور كثيفة في المحلّة.