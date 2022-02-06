بعد تعرضها لحادث بحريّ.. فيديو لباخرة المازوت أثناء سحبها باتجاه الدورة

نشرَ وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على "تويتر"، مقطعاً مصوراً يظهر عملية سحب الباخرة التركية المحملة بالمازوت والتي تعرضت مؤخراً لحادث بحري قبالة شواطئ عمشيت.

وجاء في تغريدة حمية: "الباخرة التركية المحملة بالمازوت تم قطرها من قبل مرشدي مرفأ بيروت وعمشيت من عمشيت إلى الدورة".

وكان حمية قد كشف أن "الباخرة pyxis epsillon القادمة من مرفأ aliaga في تركيا الى مرفأ عمشيت المحملة بـ 42 ألف طن من المازوت، تعرضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية مما أدى الى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ دون أن يؤدي ذلك الى اي تلوث بيئي أو نفطي".



وأعلن أنه "على الفور تحركت وزارة الأشغال العامة والنقل حيث تقرر القيام بقطر السفينة من عمشيت إلى مرفأ بيروت حيث أعطيت التوجيهات ليتم إفراغ حمولتها من المازوت في مرفأ الدورة صباح غداً الاثنين".