بعد إلقاء قنبلة في طرابلس.. الجيش يتحرك وهذا ما فعله

على خلفية قيامه بإلقاء قنبلة في سوق السمك في طرابلس، دهمت قوة من الجيش منزل المدعو "أ.ع" في الاسواق الداخلية حيث تم مصادرة اسلحة حربية وذخيرة كانت موجودة داخل المنزل.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد اقتيد الموقوف مع المضبوطات الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقه.