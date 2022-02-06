خبر سار عن الضمان.. هذا ما أعلنه بشارة الاسمر

قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: "توصلنا مع الحكومة إلى اتفاق على أن يتم استثناء السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية الجديدة إضافة إلى إعفاءات تخص المواد الأولية الصناعية".



الأسمر وفي حديث عبر "الجديد" قال: "من المنتظر أن يضاعف الضمان تعويضاته 4 مرات وهذا سيكون محل بحث مع وزير العمل إذا دعينا إلى اجتماع لجنة المؤشر".