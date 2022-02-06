لبنان

حديث بارزٌ من وزير الاقتصاد عن الأسعار والدولار الجمركي.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
06-02-2022 | 16:01
A-
A+
Doc-P-915616-637797856676419305.jpg
Doc-P-915616-637797856676419305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الاقتصاد أمين سلام إنّ "عدداً كبيراً من التجار والمستوردين يتلاعبون بالأسعار"، مشيراً إلى أن "اتخذت هذا الأسبوع إجراءات أقسى من العادة مع المخالفين وتم اللجوء إلى القضاء". 
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت سلام إلى أنّ "القيمة الماليّة لمحاضر الضبط بحق المحتكرين لا تزال ضئيلة"، وأردف: "رغم ذللك، نعملُ على رفع قيمة الغرامات وصولاً إلى حد التوقيف بحق المخالفين".
وأضاف: هناك "تجار كبار تم تسطير محاضر ضبط بحقهم وإن ثبت بالتحقيقات تعمدهم التلاعب بالأسعار سنلجأ إلى التدقيق بحسابات هذه الشركات وقد نصل إلى قرارات قضائية بحقهم وسيجري توسيع إيطار العمل بالتعاون مع وزارة المالية".
وعن الجلسة الحكومية والموازنة قال سلام: "تأجيل الجلسة الحكومية إلى يوم الخميس تم لإعادة وضع بعض الأرقام ودراستها ومن المنتظر أن يتم بت الموازنة في هذه الجلسة". وتابع: "هذه الموازنة لن تكمل بالطريقة عينها في عامي 2023 و2024 وأرقامها طارئة تواكب الأزمة".
وأوضح سلام أنّ "الدولار الجمركي سيكون ضمن مرسوم يحال إلى مجلس النواب على أن يصوت عليه المجلس لإقراره".


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2022-02-06
17:10 | 2022-02-06
17:08 | 2022-02-06
17:00 | 2022-02-06
16:55 | 2022-02-06
16:51 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website