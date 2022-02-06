حديث بارزٌ من وزير الاقتصاد عن الأسعار والدولار الجمركي.. هذا ما كشفه

قال وزير الاقتصاد أمين سلام إنّ "عدداً كبيراً من التجار والمستوردين يتلاعبون بالأسعار"، مشيراً إلى أن "اتخذت هذا الأسبوع إجراءات أقسى من العادة مع المخالفين وتم اللجوء إلى القضاء".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت سلام إلى أنّ "القيمة الماليّة لمحاضر الضبط بحق المحتكرين لا تزال ضئيلة"، وأردف: "رغم ذللك، نعملُ على رفع قيمة الغرامات وصولاً إلى حد التوقيف بحق المخالفين".

وأضاف: هناك "تجار كبار تم تسطير محاضر ضبط بحقهم وإن ثبت بالتحقيقات تعمدهم التلاعب بالأسعار سنلجأ إلى التدقيق بحسابات هذه الشركات وقد نصل إلى قرارات قضائية بحقهم وسيجري توسيع إيطار العمل بالتعاون مع وزارة المالية".

وعن الجلسة الحكومية والموازنة قال سلام: "تأجيل الجلسة الحكومية إلى يوم الخميس تم لإعادة وضع بعض الأرقام ودراستها ومن المنتظر أن يتم بت الموازنة في هذه الجلسة". وتابع: "هذه الموازنة لن تكمل بالطريقة عينها في عامي 2023 و2024 وأرقامها طارئة تواكب الأزمة".

وأوضح سلام أنّ "الدولار الجمركي سيكون ضمن مرسوم يحال إلى مجلس النواب على أن يصوت عليه المجلس لإقراره".



