معلومة مهمّة عن الرواتب.. إليكم الرقم الجديد المتوقع للحد الأدنى للأجور

كشف رئيس الاتحاد العماليّ العام بشارة الأسمر أنّ هناك سلعاً سيتم استثناؤها من الرسوم الجمركيّة بعد إقرار سعرٍ جديد للدولار الجمركي ضمن موازنة العام 2022.

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت الأسمر إلى أن المواد الغذائية والتموينية ستبقى على الرسم الجمركي القديم، في حين أن السلع الكهربائية والسيارات ستشهد على غلاء فاحش.

إلى ذلك، أوضح الأسمر أن هناك نقاشٌ حول عن أن يكون الحد الأدنى المتوقع للأجور نحو 7 ملايين ليرة وذلك وفق دراسة على سعر دولار 19 ألف ليرة لبنانية.

مع هذا، اعتبر الأسمر أن أي معالجة خارج إطار تثبيت سعر العملة هو بحثٌ بالوهم ولن يوصلنا إلى نتيجة صحيحة.