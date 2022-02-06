3 جرحى جرّاء تصادم بين سيارتين في صيدا

أدى تصادمٌ بين سيارة مرسيدس وأخرى رباعية الدفع عند تقاطع الاتوستراد البحري لمدينة صيدا المتفرع إلى شارع تقي الدين الصلح، إلى جرح 3 أشخاص، عمل فريق من عناصر فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد على إسعاف اثنين منهما هما "ع.ب." وهو من مواليد 1998 وتم نقله إلى مستشفي الهمشري و "ع. ح." من مواليد 1994 ونقل إلى مركز لبيب الطبي، فيما نقل عناصر جمعية الشفاء الجريح "م. ص." الى مستشفى النقيب للمعالجة.