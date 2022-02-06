الجيش: خرقان معاديان للمياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة

"بتاريخ 5/ 2/ 2022 اعتباراً من الساعة 7.02 ولغاية الساعة 20.55، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 370 مترا.وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان."